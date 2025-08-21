Απώλειες στη Wall Street για S&P 500 και Dow Jones με το βλέμμα στραμμένο στη Fed

Απώλειες σημειώνουν την Πέμπτη οι μετοχές στη Wall Street, με τον S&P 500 να υποχωρεί για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, ενώ η Walmart καταγράφει πτώση μετά την ανακοίνωση των τελευταίων τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της. Ο ευρύς δείκτης της αγοράς υποχωρεί 0,4% μαζί με τον Nasdaq. Ο Dow Jones βρίσκεται 225 μονάδες χαμηλότερα, ή περίπου 0,5%.

Ειδικότερα, οι μετοχές της Walmart υποχωρούν περισσότερο από 4% μετά την ανακοίνωση των τριμηνιαίων πωλήσεων της εταιρείας λιανικής, οι οποίες ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street, αλλά δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες για τα κέρδη, για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2022.

Οι επενδυτές αναμένουν την ομιλία του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, την Παρασκευή στο ετήσιο οικονομικό συμπόσιο της κεντρικής τράπεζας στο Jackson Hole του Wyoming, όπου θα μπορούσε να δώσει πληροφορίες για την πορεία των επιτοκίων.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Fed αποτιμούν σε σχεδόν 80% την πιθανότητα η κεντρική τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίαση για τη νομισματική πολιτική τον Σεπτέμβριο.

Υπενθυμίζεται ότι τα πρακτικά της συνεδρίασης της Fed τον Ιούλιο έδειξαν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ανησυχούν για την κατάσταση της αγοράς εργασίας και τον πληθωρισμό, αν και οι περισσότεροι συμφώνησαν ότι είναι πολύ νωρίς για μείωση των επιτοκίων.

«Οι αποτιμήσεις των μετοχών είναι πολύ υψηλές αυτή τη στιγμή εν όψει της συνάντησης στο Τζάκσον Χολ, και οι επενδυτές έχουν πολύ υψηλές προσδοκίες ότι ο Πάουελ θα υπονοήσει μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο», δήλωσε ο Ρικ Γκάρντνερ, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της RGA Investments. «Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό θα μπορούσε να ωθήσει τους επενδυτές να αποσύρουν μέρος των κεφαλαίων τους, ειδικά δεδομένου του χαμηλότερου όγκου συναλλαγών τον Αύγουστο και της απροθυμίας για ανάληψη κινδύνων εν όψει του Σαββατοκύριακου».

Η αγορά αυτή την εβδομάδα δέχτηκε πιέσεις από έντονες πωλήσεις μετοχών τεχνολογικών εταιρειών. Οι επενδυτές πραγματοποίησαν κέρδη από μετοχές εταιρειών με υψηλή απόδοση, όπως η Nvidia, η Palantir και η Meta.

Σημειωτέον ότι ο S&P 500 έχει υποχωρήσει σχεδόν 1% αυτή την εβδομάδα, ενώ ο Nasdaq έχει χάσει περίπου 2,1%. Ο Dow Jones των 30 μετοχών έχει υποχωρήσει περίπου 0,1%.