Άνοδος στις ευρωαγορές - Εν αναμονή των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου

Μικρά κέρδη εμφανίζουν τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια για την Τρίτη, με τους επενδυτές να θέλουν να δώσουν συνέχεια στο θετικό κλίμα που επικράτησε τη Δευτέρα ενώ παράλληλα αναμένουν το αποτύπωμα των οικονομικών επιπτώσεων που έχει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πως θα αναστείλει τις στρατιωτικές επιθέσεις κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν μέχρι και την Παρασκευή, εξέλιξη που έφερε τη Δευτέρα μεγάλες απώλειες στις τιμές του πετρελαίου προτού αυτές ανακάμψουν την Τρίτη.

Οι αναλυτές εστιάζουν στο πόσο πιθανό είναι να υπάρξει μια σημαντική αποκλιμάκωση που θα μπορούσε να μειώσει το σημαντικό ενεργειακό κόστος που προκαλεί ο πόλεμος και το οποίο γίνεται ήδη έντονα αντιληπτό στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Παράλληλα, οι αγορές περιμένουν να δουν το εάν και σε τι βαθμό η σύρραξη θα οδηγήσει τις κεντρικές τράπεζες σε σύσφιξη της νομισματικής τους πολιτικής και σε άνοδο του κόστους δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Σημειώνεται πως μέσα στην Τρίτη δημοσιεύονται οι προκαταρκτικοί δείκτες PMI για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη εντός του Μαρτίου, που θα αποτυπώσουν μια πρώτη εικόνα για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου προς τις ευρωπαϊκές εταιρείες.

