Άνοδος στις ασιατικές αγορές την Παρασκευή, με την ανησυχία για τη Μέση Ανατολή να παραμένει

Θετικά πρόσημα εμφάνισαν για την Παρασκευή τα περισσότερα από τα μεγάλα χρηματιστήρια της Ασίας, με απώλειες ωστόσο σε εβδομαδιαία επίπεδο και καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η σύγκρουση του Ιράν με ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζει να προκαλεί ανησυχίες για την άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά αποκλείσει την πρόσβαση στα Στενά του Ορμούζ, μιας ιδιαίτερης κρίσιμης περιοχής από την οποία διέρχεται άνω του 20% του παγκοσμίου πετρελαίου.

Η άνοδος των ενεργειακών τιμών έχει ενισχύσει τις απόψεις για το ότι οι ισχυρές κεντρικές τράπεζες θα επανεξετάσουν τη χαλάρωση της νομισματικής τους πολιτικής, διατηρώντας υψηλό το κόστος δανεισμού για επιχειρήσεις και νοικοκυριά εντός του 2026.

Στο επίκετρο βρίσκεται το πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος και ο αντίκτυπος που μπορεί να έχει αυτός προς τις παγκόσμιες πληθωριστικές πιέσεις.

Στην κίνηση των δεικτών, ο Nikkei στην Ιαπωνία κέρδισε την Παρασκευή 0,63% στις 55.625 μονάδες, πέφτοντας ωστόσο 5,4% σε επίπεδο εβδομάδας.

Στην Αυστραλία ο ASX/200 υποχώρησε 1% στις 8,851 μονάδες (-3,7% στην εβδομάδα), στη Νότια Κορέα ο Kospi έκλεισε με άνοδο 0,02% (-10,5% στην εβδομάδα) και στην Ινδία ο Nifty 50 διολισθαίνει 0,68% (-2,2% στην εβδομάδα).

Στην Κίνα ο Shanghai Composite κέρδιε 0,38% (-0,96% στην εβδομάδα) και στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng ανέβαινε 1,5% (-3,3% στην εβδομάδα).