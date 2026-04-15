Άνοδος στις ασιατικές αγορές, με συγκρατημένη αισιοδοξία για τη Μέση Ανατολή

Κέρδη κατέγραψαν για την Τετάρτη τα περισσότερα χρηματιστήρια της Ασίας, με τους επενδυτές να ευελπιστούν σε αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και σε υποχώρηση των ενεργειακών πιέσεων που προκαλούνται από τον πόλεμο.

Την ώρα που έχει τεθεί σε ισχύ ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν από τις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ως οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να ξαναρχίσουν στο Πακιστάν τις επόμενες δύο ημέρες.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι αγορές αναμένουν να δουν το εάν και με ποιους όρους μπορεί να αποκατασταθεί η ροή των ενεργειακών ροών από τα Στενά του Ορμούζ. Το κλείσιμο της -ιδιαίτερας κρίσιμης για την παγκόσμια ενέργεια- περιοχής αυξάνει τις ανησυχίες για το ότι οι κεντρικές τράπεζες θα προχωρήσουν σε αύξηση των επιτοκίων τους για να καταπολεμήσουν τις πληθωριστικές πιέσεις, ενισχύοντας το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΔΝΤ αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη την Τρίτη και προειδοποίησε ότι η παγκόσμια οικονομία θα βρεθεί στο χείλος της ύφεσης αν η σύγκρουση επιδεινωθεί.

Στην κίνηση των δεικτών, ο Nikkei στην Ιαπωνία κέρδισε 0,6% στις 58.228 μονάδες, ο ASX/200 στην Αυστραλία ενισχύθηκε 0,09% στις 8.978 μονάδες, ο Kospi στη Νότια Κορέα ανέβηκε 2% στις 6.091 μονάδες και ο Nifty 50 στην Ινδία ισχυροποιείται 1,5% στις 24.221 μονάδες.

Στην Κίνα ο Shanghai Composite έπεσε 0,1% στις 4.022 μονάδες και ο CSI 300 απώλεσε 0,5% στις 4.675 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng ανεβαίνει 0,39% στις 25.973 μονάδες.