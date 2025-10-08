Ανοδικά πρόσημα στις ευρωαγορές - «Μικρό καλάθι» για τις εξελίξεις στη Γαλλία

Μικρή άνοδο σημειώνουν για την Τετάρτη τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η πολιτική αβεβαιότητα επηρεάζει τους επενδυτές τόσο στη Γηραιά Ήπειρο όσο και διεθνώς.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκονται οι εξελίξεις στη Γαλλία και το τι πρόκειται να συμβεί με την κυβέρνηση στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον παραιτηθέντα πρωθυπουργό, Σεμπαστιάν Λεκορνί, να εξετάζει την επίτευξη συμφωνίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τον προϋπολογισμό του 2026 έως και σήμερα το βράδυ.

Οι επενδυτές δεν εμφανίζονται αισιόδοξοι για επίτευξη συμφωνίας, με την αβεβαιότητα για τη γαλλική οικονομία να αναμένεται να συνεχιστεί -ενδεχομένως και να ενταθεί- τις επόμενες μέρες. Εξέλιξη που ρίχνει «βαριά σκιά» στις προοπτικές μιας ευρωπαϊκής οικονομίας που ήδη αντιμετωπίζει σημάδια στασιμότητας.

Υπό αυτό το πρίσμα, η βιομηχανική παραγωγή της Γερμανίας σημείωσε «βουτιά» για τον Αύγουστο όπως ανακοινώθηκε από την Destatis, αυξάνοντας τα «σύννεφα» για τους δύο ισχυρότερους πυλώνες του οικοδομήματος της ΕΕ.

Εξάλλου, η πολιτική αβεβαιότητα επηρεάζει και τις ΗΠΑ, με το «πάγωμα» (shutdown) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να συμπληρώνει σήμερα μια εβδομάδα ισχύ, χωρίς να φαίνεται μια πιθανή μια άμεση συμφωνία μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών για λύση του πολιτικού αδιεξόδου στην Ουάσινγκτον.

Η εικόνα στα ταμπλό