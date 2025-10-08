Γερμανία: «Καθίζηση» στη βιομηχανική παραγωγή για τον Αύγουστο

Κατακόρυφη πτώση εμφάνισε η βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία για τον Αύγουστο σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών και επαναφέροντας τις ανησυχίες για την πορεία της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης.

Όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή στατιστική αρχή, σε μηνιαίο επίπεδο η βιομηχανική παραγωγή της Γερμανίας συρρικνώθηκε 4,3% έναντι ανόδου 1,3% τον Ιούλιο. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν πτώση 1%.

Σε ετήσιο επίπεδο η βιομηχανική παραγωγή συρρικνώθηκε 3,9% έναντι ανόδου 1,5% τον Ιούλιο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν πτώση της τάξης του 0,9%.

Η παραγωγή στον μεγαλύτερο βιομηχανικό κλάδο της Γερμανίας, την αυτοκινητοβιομηχανία, μειώθηκε κατά 18,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα λόγω του συνδυασμού ετήσιων κλεισίματος εργοστασίων για διακοπές και αλλαγών στην παραγωγή, ανέφερε η Destatis.