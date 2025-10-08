Γαλλία: Παρά την πτώση του Λεκορνί, ο Μακρόν δεν αλλάζει «ρότα» για τα όρια συνταξιοδότησης

Η κυβέρνηση της Γαλλίας φαίνεται να επιμένει στις σημαντικές μεταρρυθμίσεις του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, παρά την πτώση του Σεμπαστιάν Λεκορνί από την πρωθυπουργία της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπενθυμίζεται πως μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του πέμπτου πρωθυπουργού της Γαλλίας από τότε που ο Μακρόν κέρδισε τις προεδρικές εκλογές του 2022, το Ελιζέ έδωσε προθεσμία στον Λεκορνί μέχρι το βράδυ της Τετάρτης στον 39χρονο πολιτικό για να βρει ένα συμβιβασμό με τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τον προϋπολογισμό του 2026.

Ένα από τα θέματα που έχουν «στριμώξει στη γωνία» τον Μακρόν είναι οι αλλαγές των ορίων συνταξιοδότησης, με αύξηση από τα 62 στα 64 έτη που είχαν ψηφιστεί το 2023.

Ο εκτελών χρέη υπουργού Οικονομικών της Γαλλίας, Ρολάντ Λεσκούρ, δήλωσε την Τετάρτη στο France Inter πως «η τροποποίηση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης θα κοστίσει εκατοντάδες εκατομμύρια το 2026 και δισεκατομμύρια το 2027».

Η Ελιζαμπέτ Μπορν, πρώην πρωθυπουργός και νυν υπουργός Παιδείας, δήλωσε την Τρίτη στην εφημερίδα Le Parisien ότι είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο αναστολής της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, την οποία η ίδια προώθησε στο Κοινοβούλιο το 2023.

Πολλοί από την αριστερά της Γαλλίας έχουν ζητήσει την κατάργησή της, αν και το Σοσιαλιστικό Κόμμα έχει δηλώσει ότι είναι ανοιχτό στο ενδεχόμενο αναστολής.

«Αξιολογούμε διάφορα σενάρια», δήλωσε ο Λεσκούρ, όταν ρωτήθηκε αν το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών εξετάζει τυχόν αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα.