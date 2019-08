Υποδοχή Μπ. Τζόνσον στη Γερμανία - «Σταματήστε το Brexit», φώναζαν διαδηλωτές

Με το σύνθημα «Σταματήστε το Brexit» υποδέχτηκαν διαδηλωτές τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον ο οποίος έφτασε στην καγκελαρία για συνομιλίες με την Άγγελα Μέρκελ.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν αισιοδοξεί ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία για την αποχώρηση της χώρας του από την ΕΕ, ο Τζόνσον δεν απάντησε.

Η συνάντηση αυτή είναι η πρώτη μεταξύ των δύο ηγέτων αφότου ο Τζόνσον ανέλαβε την πρωθυπουργία, τον Ιούλιο.

BREAKING: Boris Johnson is greeted by Angela Merkel in Berlin ahead of this weekend's G7 summit.



