Τραμπ κατά Δημοκρατικών: «Διαλύετε τις ΗΠΑ»

Μετά την κατάρρευση της συνάντησής τους που είχε ως θέμα τα έργα υποδομών, ο πρόεδρος Τραμπ και η πρόεδρος της Βουλής Πελόζι συνέχιζαν να ανταλλάσσουν πυρά.

Με σειρά tweets του ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο ότι "διαλύουν τις ΗΠΑ", επιδιώκοντας έρευνες που απορρέουν από την ολοκληρωμένη έρευνα Μάλερ για την ρωσική ανάμιξη.

"Δεν μπορείς να ερευνάς και να νομοθετείς ταυτόχρονα", είπε ο Τραμπ.

So sad that Nancy Pelosi and Chuck Schumer will never be able to see or understand the great promise of our Country. They can continue the Witch Hunt which has already cost $40M and been a tremendous waste of time and energy for everyone in America, or get back to work....