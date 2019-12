Τι προβλέπει το στρατιωτικό σκέλος της συμφωνίας Τουρκίας - Λιβύης

Την παροχή πολεμικού υλικού αλλά και την αποστολή στρατευμάτων στην Λιβύη, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το στρατιωτικό σκέλος της συμφωνίας που υπογράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα μεταξύ της Τουρκίας και της αφρικανικής χώρας, παράλληλα με αυτή της οριοθέτησης των ΑΟΖ των δύο κρατών, που σημειωτέον έχει τύχει ήδη διεθνούς καταδίκης

Πιο αναλυτικά, το στρατιωτικό σκέλος της συμφωνίας προβλέπει παροχή πολεμικού και στρατιωτικού υλικού από την Τουρκία προς την κυβέρνηση της Τρίπολης, την εκπαίδευση και την τεχνική υποστήριξη των δυνάμεων που ελέγχονται από τον Φαγιέζ αλ-Σάραζ αλλά και ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε μία σειρά από στρατιωτικά θέματα.

NEW — Turkey releases the complete text of military and security deal with Libya.



It basically allows every sort of weapon transfer, military aid, training, technical support, joint drills and intelligence sharing between two countries including troops deployment for 3 years 1/ pic.twitter.com/R51YKOpvDx — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) December 14, 2019

Επιπλέον, στα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ιστοσελίδα Νordicmonitor.com, προβλέπεται και η αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων από την Τουρκία στη Λιβύη, αν αυτό ζητηθεί από την κυβέρνηση της Τρίπολης.

Libya, Turkey military deal is very detailed but it seems also very typical.



It has administrative and financial clauses as expected and it seems reciprocal in every sense 2/ pic.twitter.com/lr5nMUMMii — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) December 14, 2019

Αξίζει να σημειωθεί πως το μνημόνιο συνεργασίας προβλέπει πως η διάρκεια της συμφωνίας θα είναι τα τρία έτη από την ημέρα που θα τεθεί επίσημα σε εφαρμογή, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 18 προβλέπεται η επέκτασή του για έναν ακόμη χρόνο.

Πιο αναλυτικά, τονίζεται πως σε περίπτωση που κάποια από τις δύο πλευρές δεν ενημερώσει για τον τερματισμό της, τότε η συμφωνία θα επεκταθεί για έναν ακόμα χρόνο, με το πέρας του οποίου θα χρειαστεί νέα συμφωνία.

Turkey, Libya deal is good for three years after it enters in the force. But it could be extended for another year.



So it would be valid in total for 4 years.



END pic.twitter.com/SUOhuMVZJJ — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) December 14, 2019

Δείτε εδώ ολόκληρο το κείμενο της συμφωνίας μεταφρασμένο στα αγγλικά.

