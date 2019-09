Τ. Ερντογάν: «Θα ανοίξουμε τις πύλες για τους πρόσφυγες, αν δεν μας στηρίξετε»

Εκβιαστικό μήνυμα προς την Ευρώπη και την Ελλάδα, λίγες μέρες μετά την προειδοποίηση για νέο «κύμα» μεταναστευτικών ροών από τη Συρία στην Τουρκία, απηύθυνε σήμερα ο Τ. Ερντογάν, τονίζοντας πως η Τουρκία «θα αναγκαστεί να ανοίξει τις πύλες για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες» προς την Ευρώπη, αν η Άγκυρα δεν λάβει επαρκή διεθνή υποστήριξη στη διαχείριση των Σύρων προσφύγων.

Σε ομιλία του στην Άγκυρα ενώπιον μελών του κόμματός του, AKP, ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι η Άγκυρα είναι αποφασισμένη να δημιουργήσει μία «ζώνη ασφαλείας» στη βορειοανατολική Συρία όπου «πολλοί πρόσφυγες μπορούν να μετεγκατασταθούν», ενώ μέχρι στιγμής έχουν ήδη επιστρέψει 350.000.

«Πρέπει να δημιουργήσουμε μία ζώνης ασφαλείας. Εμείς, ως Τουρκία», υπογράμμισε ο Ερντογάν, «μπορούμε να κατασκευάσουμε πόλεις εκεί, αντί για τους καταυλισμούς με σκηνές εδώ. Ας τους μεταφέρουμε σε ζώνες ασφαλείας», επισήμανε ο Ερντογάν θέτοντας ως στόχο να μεταφερθούν 1 εκατ. Σύροι πρόσφυγες.

Και ο Τ. Ερντογάν συνέχισε: «Δώστε μας επιμελητειακή υποστήριξη και μπορούμε να πάμε εκεί να κτίσουμε σπίτια σε βάθος 30 χιλιομέτρων στην βόρεια Συρία. Έτσι, μπορούμε να τους προσφέρουμε ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης».

«Είτε θα συμβεί αυτό ή διαφορετικά θα πρέπει να ανοίξουμε τις πύλες... Είτε θα μας δώσετε υποστήριξη ή, μας συγχωρείτε, αλλά δεν θα σηκώσουμε αυτό το βάρος μόνοι», επισήμανε ο Τ. Ερντογάν.

Ο Τούρκος Πρόεδρος πρόσθεσε πως στη χώρα του υπάρχουν 3.650.000 πρόσφυγες, τονίζοντας πως «τώρα προέκυψε και το Ιντλίμπ. Έχουμε και αυτούς που έρχονται από το Αφγανιστάν. Ως ένα όριο αντέχουμε. Δεν μπορούμε να σηκώνουμε μόνο εμείς το βάρος. Δείτε κι εσείς τι είναι να σηκώνεις το βάρος αυτό», συνέχισε απευθυνόμενος προς την ΕΕ, για να στείλει το... μήνυμα: «Δεν έχουμε πάρει την απαραίτητη στήριξη από την ΕΕ και τον υπόλοιπο κόσμο. Και για να πάρουμε τη στήριξη ίσως αναγκαστούμε να κάνουμε αυτό (σ.σ.: να ανοίξει η Τουρκία τον δρόμο για τους πρόσφυγες προς την Ευρώπη)».

