Τρεις τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι - Αναζητείται ο δράστης

Τρεις είναι οι τραυματίες από την επίθεση με μαχαίρι που εξαπέλυσε ένας άνδρας το βράδυ της Παρασκευής σε κεντρικό εμπορικό δρόμο της Χάγης, όπως ανέφερε η αστυνομία. Σε εξέλιξη είναι το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του υπόπτου.

Μια περιοχή κοντά στο ιστορικό κέντρο της πόλης παραμένει αποκλεισμένη και δεκάδες περιπολικά και ασθενοφόρα βρίσκονται στο σημείο, ενώ και ελικόπτερα συνδράμουν στις έρευνες.

Σύμφωνα με ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης έβαλε στο στόχαστρο συγκεκριμένα πρόσωπα και για αυτό έχει αποκλειστεί η πιθανότητα τρομοκρατικής επίθεσης.

Οι αστυνομικές αρχές ωστόσο δεν έχουν διευκρινίσει μέχρι στιγμής αν αντιμετωπίζουν την επίθεση ως έγκλημα του κοινού ποινικού δικαίου.

Ο ύποπτος που καταζητείται από τις αρχές είναι ένας άνδρας 45-50 ετών, πιθανότατα βορειοαφρικανικής καταγωγής, που φοράει γκρίζα αθλητική φόρμα και μαύρο τζάκετ.

Η επίθεση έγινε την ώρα που πολλοί κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης έκαναν τα ψώνια τους, για να επωφεληθούν από τις εκπτώσεις της Black Friday.

Στις εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τηλεοπτικά κανάλια διακρίνονται ασθενοφόρα και περιπολικά, ενώ αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την περιοχή και απομακρύνουν τους περαστικούς.

Video of the scene of a stabbing in Grote Marktstraat in the centre of the Hague, Netherlands. Multiple people have been stabbed.

Netherlands - Multiple people stabbed in an incident in Grote Marktstraat which is a shopping area in the centre of The Hague.



Lots of emergency services and police helicopter on scene after a stabbing incident with multiple injuries in The Hague Netherlands

Φωτογραφία: ΑP