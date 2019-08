Σκωτία: Το δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή κατά του κλεισίματος της Βουλής

Αρνητική ήταν η απάντηση του δικαστηρίου της Σκωτίας στο αίτημα για προσωρινό «μπλοκ» στην απόφαση του Μπόρις Τζόνσον για αναστολή της λειτουργίας της Βουλής των Κοινοτήτων, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το δικαστήριο εξέφρασε την προθυμία να προχωρήσει σε ακρόαση των επιχειρημάτων των δύο πλευρών την επόμενη εβδομάδα. Ο Δικαστής Λόρδος Ντόχερτι ανέφερε «είναι προς το συμφέρον όλων να ακουστούν και οι δυο πλευρές».

Η δικαστική απόφαση σημαίνει ότι η πολιτική απόφαση για αναστολή του κοινοβουλίου παραμένει για την ώρα σε ισχύ, μέχρι να γίνει η πλήρης εξέταση του αιτήματος την ερχόμενη εβδομάδα.

Lord Doherty orders new full hearing on Tuesday: “weighing all these things in the balance it is in the interests of justice, in the public interest, that this proceeds sooner rather than later.” #stopBoris #courtofsession