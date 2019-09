Σε δεξίωση του Τραμπ στη Ν. Υόρκη παρέστη ο Ερντογάν

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ σε μια δεξίωση στη Νέα Υόρκη, σήμερα, την τελευταία ημέρα του ταξιδιού του στις ΗΠΑ για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που, σύμφωνα με τον Ερντογάν, θα περιελάμβανε μια συνάντηση με τον Τραμπ για να μιλήσουν για την αγορά των αμερικανικών πυραύλων Πάτριοτ.

Η τουρκική προεδρία έκανε γνωστό σε μήνυμά της στο Twitter ότι ο Ερντογάν παρέστη στη δεξίωση και έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία όπου διακρίνεται ο Τούρκος ηγέτης με τη σύζυγό του Εμινέ με τον Τραμπ και την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια. Η τουρκική προεδρία δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες και δεν διευκρίνισε εάν οι δύο ηγέτες απλά συναντήθηκαν ή είχαν επίσης συνομιλίες.

President @RTErdogan, who is in New York for the 74th session of the United Nations General Assembly, attended a reception held by U.S. President Donald J. Trump in honor of heads of delegations. pic.twitter.com/0JZZ3HgMC8