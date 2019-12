Δύο νεκροί από πυροβολισμούς σε ναυτική βάση - Νεκρός ο δράστης

Δυο άτομα έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον επτά τραυματίστηκαν στην αμερικανική ναυτική Βάση της Πενσακόλα στη Φλόριντα, όταν ένοπλος άρχισε να πυροβολεί κατά του προσωπικού το πρωί της Παρασκευής.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Ναυτικού έντεκα άτομα μεταφέρθηκαν σε δύο τοπικά νοσοκομεία για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, και λίγη ώρα αργότερα επιβεβαιώθηκε ο θάνατος δύο εξ αυτών. Σοβαρή θεωρείται η κατάσταση άλλων δυο τραυματιών.

Νεκρός είναι και ο δράστης από τα πυρά αξιωματικών του Γραφείου του σερίφη στη Βάση που επενέβησαν για να αντιμετωπίσουν το περιστατικό.

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους, ενώ η ναυτική Βάση έχει κλείσει.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ενημερωθεί και παρακολουθεί την κατάσταση, δήλωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για δεύτερο περιστατικό με πυροβολισμούς σε αμερικανική Βάση, αφού την Τετάρτη, ένας ναύτης πυροβόλησε τρεις πολίτες στη στρατιωτική βάση του Περλ Χάρμπορ στη Χαβάη, σκοτώνοντας δύο άτομα προτού αυτοκτονήσει και ο ίδιος.

NAS Pensacola is on lockdown right now because of a reported active shooter on the base. Authorities say please stay away.



This video is from a listener who saw police passing him on the highway. pic.twitter.com/GiW7tKsjso