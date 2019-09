Πτώχευσε η Thomas Cook - 600.000 τουρίστες «εγκλωβισμένοι» - Ανησυχίες στον τουριστικό κλάδο

Πτώχευση κήρυξε τα ξημερώματα της Δευτέρας, το αρχαιότερο ταξιδιωτικό γραφείο στον κόσμο (ιδρύθηκε το 1841), Thomas Cook, καθώς απέτυχε μέσα στο Σαββατοκύριακο να βρει τα απαραίτητα κεφάλαια για την επιβίωσή της, ανακοινώνοντας ότι οδεύει σε «άμεση εκκαθάριση».

Η εταιρεία, που βρισκόταν εδώ και αρκετό καιρό στο χείλος του γκρεμού, ανέφερε ότι «παρά τις σημαντικές προσπάθειες» που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, «οι συζητήσεις μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών για νέες πηγές πιθανής χρηματοδότησης δεν οδήγησαν σε συμφωνία», τονίζοντας ότι η εταιρεία δεν είχε άλλη επιλογή παρά να προβεί σε ενέργειες για άμεση έναρξη εκκαθάρισης.

Υπενθυμίζεται πως η Thomas Cook είναι διαχειρίστρια ξενοδοχείων, κέντρων αναψυχής αλλά και αεροσκαφών, εξυπηρετώντας κάθε χρόνο περισσότερους από 16 εκατ. πελάτες σε περισσότερες από 15 χώρες σε όλο τον κόσμο, ενώ δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα με 400.000 ετησίως.

Από το βράδυ της Κυριακής βρίσκονταν σε εξέλιξη αγωνιώδεις προσπάθειες για τη διάσωση της εταιρείας, οι οποίες ωστόσο έπεσαν στο κενό με τις διαπραγματεύσεις τελικά να οδηγούνται σε «ναυάγιο» τα ξημερώματα, με το Διοικητικό Συμβούλιο να ανακοινώνει λίγο αργότερα τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης.

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, η κινεζική εταιρεία Fosun που αποτελούσε μέτοχο της εταιρείας, είχε καταλήξει στους βασικούς όρους ενός σχεδίου ανακεφαλαιοποίησης ύψους 900 εκατ. λιρών, ωστόσο οι πιστώτριες τράπεζες ζήτησαν επιπλέον 200 εκατ. στερλίνες, ποσό που δεν κατέστη εφικτό να συγκεντρωθεί.

Σύμφωνα με το Sky News, η Thomas Cook ζήτησε από τους πιστωτές να μειώσουν κατά πολύ την απαίτησή τους για εξεύρεση άλλων 200 εκατομμυρίων λιρών, εκτός από τα 900 εκατομμύρια που έχουν ήδη λάβει, ωστόσο οι τράπεζες RBS, Barclays και Lloyds διατήρησαν αμετάβλητη τη θέση τους πως η εταιρεία δεν θα επιβίωνε παρά μόνο έναν χρόνο ακόμη, χωρίς αυτήν την επιπρόσθετη χρηματοδότηση.

Την ίδια στιγμή, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Μεγάλης Βρετανίας (CAA) ανακοίνωσε ότι η Thomas Cook, έπαυσε τις λειτουργίες της και όλες οι κρατήσεις, πτήσεις και πακέτα διακοπών της εταιρείας είναι πλέον άκυρες», ενώ ως διαχειριστές των διαφόρων θυγατρικών της εταιρείας θα οριστούν οι AlixPartners και η KPMG.

Thomas Cook Group, including the UK tour operator and airline, has ceased trading with immediate effect.



All #ThomasCook bookings, including flights and holidays, have now been cancelled.



