Πολιορκία διαρκείας στο Πολυτεχνείο του Χονγκ Κονγκ

Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η πολιορκία στο Πολυτεχνείο του Χονγκ με τους διαδηλωτές να έχουν πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής τρεις αποτυχημένες προσπάθειες να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό.

Όσοι φοιτητές και διαδηλωτές προσπάθησαν να φύγουν από το Πολυτεχνείο ήρθαν αντιμέτωποι με δακρυγόνα, σφαίρες με πλαστική επικάλυψη και στη συνέχεια συνελήφθησαν. Η αστυνομία σε συνέντευξη τύπου κάλεσε τους διαδηλωτές να αφήσουν τα όπλα τους και να παραδοθούν, τονίζοντας ότι θα συλληφθούν για «ταραχές».

Ο πρόεδρος του πανεπιστημίου, Τενγκ Τζιν-Γκουανγκ, τους είχε παροτρύνει να φύγουν, λέγοντας ότι οι αρχές είχαν συμφωνήσει σε «ανακωχή» με την προϋπόθεση ότι οι διαδηλωτές θα σταματήσουν τις «επιθέσεις».

Μετά από 18 ώρες πολιορκίας, οι αστυνομικές αρχές άφησαν κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού να εισέλθει στο πανεπιστήμιο προκειμένου να περιθάλψει τους τραυματίες ορισμένοι εκ των οποίων φέρεται να είναι σοβαρά. Σύμφωνα με την

ιστοσελίδα Hong Kong Free Press 300 με 500 άνθρωποι παραμένουν στον χώρο του πανεπιστημίου, οι οποίοι θα έρθουν αντιμέτωποι σύντομα με την έλλειψη τροφίμων.

Παράλληλα όμως η κατάσταση είναι τεταμένη και στους γύρω δρόμους από το Πολυτεχνείο, ενώ η αστυνομία διεξάγει έρευνες σε όλη τη πόλη για να συλλάβει διαδηλωτές.

Νωρίτερα σήμερα το πρωί οι φοιτητές πυρπόλησαν την είσοδο του πολυτεχνικού πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ, σε μια προσπάθεια να σταματήσουν την απόπειρα εισβολής των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες απάντησαν με πυροβολισμούς από σφαίρες καουτσούκ, με δακρυγόνα και με συλλήψεις σε όσους επιχείρησαν να βγουν από τη Σχολή, σύμφωνα με το Reuters.

