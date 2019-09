Οι ιταλικές αρχές απαγόρευσαν ξανά τον ελλιμενισμό στο σκάφος Alan Kurdi

Οι αρχές της Ιταλίας ενημέρωσαν αργά χθες Δευτέρα το βράδυ το πλοίο Alan Kurdi ότι δεν του επιτρέπουν να εισέλθει στα χωρικά ύδατα της χώρας, λίγη ώρα αφού τρεις ακόμη μετανάστες που επέβαιναν σε αυτό αποβιβάστηκαν στη Μάλτα.

Η γερμανική μη κυβερνητική οργάνωση Sea-Eye, που έχει ναυλώσει το πλοίο, ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Twitter το μήνυμα της ιταλικής ακτοφυλακής με το οποίο απαγόρευσε στο πλοίο την είσοδο στα χωρικά ύδατα της Ιταλίας επικαλούμενη έναν πρόσφατο νόμο του πρώην υπουργού Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι.

#Italy today, unfortunately, is very quick when it comes to rejecting aid for #AlanKurdi pic.twitter.com/CgkxqQTdSM