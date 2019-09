Ντ. Τραμπ: Μεγάλο πλήγμα το νέο QE για τις αμερικανικές εξαγωγές

Νέα επίθεση εξαπέλυσε ο αμερικανός πρόεδρος στην Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ, μετά την απόφαση της ΕΚΤ για μείωση των επιτοκίων, η οποία οδήγησε σε πτώση το ευρώ, λέγοντας ότι κεντρική τράπεζα της Ευρωζώνης πετυχαίνει να υποτιμήσει το νόμισμά της, την ώρα που η Fed «κάθεται».

Με μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, υποστήριξε ότι σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η Fed αποτυγχάνει να δράσει αρκετά γρήγορα για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της αμερικανικής οικονομίας στον κόσμο.

«Η ΕΚΤ δρα γρήγορα, μειώνει τα επιτόκια κατά 10 μονάδες βάσης. Προσπαθούν και πετυχαίνουν να υποτιμήσουν το ευρώ έναντι του ΠΟΛΥ ισχυρού δολαρίου, που πλήττει τις αμερικανικές εξαγωγές...Και η Fed κάθεται και κάθεται και κάθεται. Πληρώνονται για να δαενιστούν χρήματα, ενώ εμείς πληρώνουμε τόκο!» έγραψε χαρακτηριστικά στον λογαριασμό του στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ.

European Central Bank, acting quickly, Cuts Rates 10 Basis Points. They are trying, and succeeding, in depreciating the Euro against the VERY strong Dollar, hurting U.S. exports.... And the Fed sits, and sits, and sits. They get paid to borrow money, while we are paying interest!