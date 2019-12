Ντ. Τραμπ: «Ο διευθυντής του FBI δε μπορεί να διορθώσει τα προβλήματα της υπηρεσίας»

Με σημερινό του tweet, ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τον διευθυντή του FBI Κρίστοφερ Ρέι, μία ημέρα αφού επιτροπή δεοντολογίας του υπουργείου Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι κατά την έρευνά της δεν βρέθηκαν στοιχεία πολιτικής μεροληψίας στο άνοιγμα έρευνας από το FBI για τις επαφές ανάμεσα στο επιτελείο της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ και την Ρωσία το 2016.

Σε συνέντευξή του χθες στο ABC News, ο Κρίστοφερ Ρέι παραδέχθηκε την σειρά σφαλμάτων που εντόπισε η έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης λέγοντας ότι θα τα λάβει σοβαρά υπ΄όψιν, αλλά δήλωσε ότι ο γενικός επιθεωρητής διαπίστωσε ότι η έρευνα «ξεκίνησε με την απαραίτητη αναγγελία και εξουσιοδότηση».

Ο Τραμπ πέρασε στην αντεπίθεση μέσω του Twitter σήμερα: «Δεν ξέρω ποια αναφορά διάβαζε ο σημερινός Διευθυντής του FBI Κρίστοφερ Ρέι, αλλά είναι βέβαιο ότι δεν ήταν αυτή που δόθηκε σε μένα. Με τέτοια στάση, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να επισκευάσουμε το FBI, που είναι πολύ χαλασμένο, παρά το γεγονός ότι σπουδαίοι άνδρες και γυναίκες εργάζονται εκεί!».

I don’t know what report current Director of the FBI Christopher Wray was reading, but it sure wasn’t the one given to me. With that kind of attitude, he will never be able to fix the FBI, which is badly broken despite having some of the greatest men & women working there!