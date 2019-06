Ξεκινά η εκστρατεία του Ντ. Τραμπ για μια δεύτερη θητεία

Την έναρξη της εκστρατείας του για να εξασφαλίσει τον Νοέμβριο του 2020 δεύτερη θητεία ανακοίνωσε σήμερα επισήμως ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Ξεκινάω επίσημα την εκστρατεία μου για μια δεύτερη θητεία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ μπροστά στους περίπου 20.000 οπαδούς του που συγκεντρώθηκαν στο Ορλάντο, στη Φλόριντα, υποσχόμενος να «διατηρήσει το μεγαλείο της Αμερικής» («Keep America Great»), φράση που αποτελεί την αναμενόμενη συνέχεια του κεντρικού συνθήματος της εκστρατείας του το 2016, που ήταν «Να ξαναδώσουμε στην Αμερική το μεγαλείο της» («Make America Great Again»).

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαιρέτισε ένα προς ένα τα μέλη της οικογένειάς του που πήγαν μαζί του και τους Ρεπουμπλικάνους πολιτικούς που τον συνόδευσαν στην εκδήλωση, στο κλειστό της ομάδας Orlando Magic του αμερικανικού επαγγελματικού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης.

Επιπλέον, ως συνήθως ο Τραμπ στράφηκε από την αρχή της ομιλίας του εναντίον των μέσων ενημέρωσης που μεταδίδουν κατ' αυτόν «ψευδείς ειδήσεις», αναφερόμενος σε δημοσιεύματα που προέβλεπαν πως οι οπαδοί του δεν θα γέμιζαν το γήπεδο ή άλλα κατά τα οποία υπολείπεται διαφόρων Δημοκρατικών υποψήφιων στις δημοσκοπήσεις, ενώ προεξόφλησε πως θα εξασφαλίσει «άλλα τέσσερα χρόνια» στο ανώτατο αξίωμα των ΗΠΑ.

Ακριβώς πριν από 4 χρόνια, ανακοίνωσα την εκστρατεία μου για τη θητεία μου ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ... αποδείχθηκε ότι ήταν ένα μεγάλο πολιτικό κίνημα χάρη σε σας», ανέφερε σε ανάρτηση του στο Twitter.

“Exactly 4 years ago this week, I announced my campaign for President of the United States… it turned out to be a great political movement because of you.” -@realDonaldTrump#Trump2020 pic.twitter.com/RxM0nMWmTt