Μπ.Τζόνσον: Κινδυνεύει ακόμη και με φυλάκιση αν δεν εφαρμόσει τον νόμο

Ακόμα και το ενδεχόμενο της φυλάκισης μπορεί να αντιμετωπίσει ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον αν δεν εφαρμόσει την παράταση του Brexit κατ' επιταγή της Βουλής των κοινοτήτων.

Συγκεκριμένα ο Λόρδος ΜακΝτόναλντ πρώην δημόσιος κατήγορος υποστήριξε με δηλώσεις του στο δίκτυο SkyNews ότι αν ο πρωθυπουργός δεν εφαρμόσει την απόφαση του κοινοβουλίου μπορεί ακόμα και να φυλακιστεί.

The former Director of Public Prosecutions Lord MacDonald has told Sky News Prime Minister Boris Johnson could go to prison if he refuses to delay Brexit