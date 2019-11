Λονδίνο: Δύο νεκροί από επίθεση με μαχαίρι - Νεκρός και ο δράστης

Νεκρός είναι ο άνδρας που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς στη Γέφυρα του Λονδίνου, αφότου επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς, με τη Μητροπολιτική Αστυνομία να ανακοινώνει ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες. Παράλληλα, για δύο νεκρούς πολίτες κάνει λόγο το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο BBC, χωρίς να κατονομάσει τις πηγές του.

Όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της βρετανικής Αντιτρομοκρατικής, «ο ύποπτος πυροβολήθηκε από τους ενόπλους αστυνομικούς και μπορώ να επιβεβαιώσω ότι σκοτώθηκε επί τόπου». «Μπορώ επίσης να επιβεβαιώσω ότι (η επίθεση) θεωρείται τρομοκρατική ενέργεια», πρόσθεσε.

Ανέφερε ακόμη πως ο δράστης έφερε πάνω του ψεύτικο εκρηκτικό μηχανισμό. «Λόγω των αναφορών ότι ο ύποπτος μπορεί να είχε στην κατοχή του εκρηκτικό μηχανισμό, αναπτύχθηκαν στο σημείο πυροτεχνουργοί και αποκλείστηκε μια μεγάλη περιοχή ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει κανένας περαιτέρω κίνδυνος για τους πολίτες», συνέχισε ο επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής.

«Ωστόσο, μπορώ να επιβεβαιώσω σε αυτό το σημείο ότι πιστεύουμε πως η συσκευή που ήταν δεμένη στο σώμα του υπόπτου ήταν ψεύτικη», επισήμανε.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Λονδίνου Σαντίκ Καν, υπάρχουν τραυματίες που νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

«Θα παραμείνουμε ενωμένοι και αποφασισμένοι απέναντι στην τρομοκρατία. Εκείνοι που επιδιώκουν να μας επιτεθούν και να μας διχάσουν δεν θα τα καταφέρουν ποτέ», συνέχισε, καλώντας τους Λονδρέζους να «επαγρυπνούν».

Ο δήμαρχος Λονδίνου έπλεξε το εγκώμιο των απλών πολιτών που επέδειξαν «συγκλονιστικό ηρωισμό» και αφόπλισαν τον δράστη.

Το χρονικό της επίθεσης

Η βρετανική Αστυνομία τέθηκε σε συναγερμό περίπου στις 4 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) μετά από αναφορές για επίθεση με μαχαίρι κατά πολιτών στη Γέφυρα του Λονδίνου. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και εκκένωσαν την περιοχή, ενώ δημοσιογράφος του BBC που βρισκόταν στο σημείο την ώρα του περιστατικού ανέφερε ότι αστυνομικοί πυροβόλησαν τουλάχιστον κατά ενός άνδρα. «Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι πάνω στη Γέφυρα που άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι. Δεν μπορούσα να δω καθαρά», είπε. Εξάλλου, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία για το συμβάν, έξι περαστικοί πάλεψαν με τον δράστη, τον ακινητοποίησαν και του άρπαξαν το μαχαίρι. Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter, αστυνομικοί απομακρύνουν έναν άνδρα από τον ύποπτο και ένας αξιωματικός τον βάζει στο στόχαστρο. Ακούγονται δύο πυροβολισμοί και ο ύποπτος κατόπιν σταματάει να κινείται.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε στο Twitter ότι μέλη της Δύναμής της πυροβόλησαν έναν άνδρα στη Γέφυρα του Λονδίνου, ενώ η υπηρεσία ασθενοφόρων του Λονδίνου δήλωσε ότι είναι ένα σοβαρό επεισόδιο και πως έστειλε πολλά οχήματα στο σημείο.

Ο Τζορτζ Ρόμπερτς, ένας μεταφραστής ο οποίος βρισκόταν στη γέφυρα τη στιγμή της επίθεσης, είπε ότι ένας άνδρας έτρεξε ανάμεσα από τα αυτοκίνητα και όρμησε στο κεντρικό διαχωριστικό για να εμποδίσει τον δράστη, μαζί με πολλούς άλλους ανθρώπους. «Εμείς τρέξαμε μακριά αλλά φαίνεται ότι τον αφόπλισε. Απίστευτη γενναιότητα».

