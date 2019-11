Συναγερμός εξαιτίας εγκαταλελειμμένου οχήματος κοντά στην MI6

Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι Αρχές στο Λονδίνο μετά τον εντοπισμό ενός εγκαταλελειμμένου οχήματος επί της γέφυρας Βόξολ (Vauxhall), η οποία βρίσκεται πλησίον του αρχηγείου της μυστικής υπηρεσίας MI6. Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν εκκενώσει από πεζούς και οχήματα την γέφυρα και διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες.

#Update: The #Vauxhall Bridge in #London is located close to the British intelligence gathering agency MI6 building, Bomb squad has arrived recently. #UK pic.twitter.com/mkfnIeN2dN — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) November 1, 2019

Δήλωση του εκπροσώπου της Μητροπολιτικής αστυνομίας, αναφέρει πως επί τόπου έχουν σπεύσει ειδικές αντιτρομοκρατικές δυνάμεις της αστυνομίας και εξειδικευμένοι αξιωματικοί ερευνούν το αυτοκίνητο, ενώ γνωστοποιήθηκε πως επί του παρόντος δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Εξαιτίας της εκκένωσης και του αποκλεισμού της γέφυρας έχει προκληθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο στην ευρύτερη περιοχή.

#BREAKING : London - Vauxhall bridge which is near the MI6 building has been closed after reports of a suspicious vehicle. The vehicle is being assessed by specialist officers from the Metropolitan Police .#Vauxhall #London



Video : MissNaomiBDpic.twitter.com/8WRQce6vt8 — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) November 1, 2019

Κάποιοι εκ των πεζών που κινούντο πάνω στην γέφυρα ανέφεραν νωρίτερα πως εξαιτίας του αποκλεισμού της από τις αστυνομικές δυνάμεις, είχαν παγιδευτεί και δεν μπορούσαν να αποχωρήσουν.