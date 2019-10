Να μας ενημερώσει άμεσα ο Τζόνσον για τα επόμενα βήματά του

Άμεση ενημέρωση από τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, ζητά η Ευρωπαϊκη Επιτροπή, μετά την ήττα που υπέστη η κυβέρνησή του στο βρετανικό κοινοβούλιο με την υπερψήφιση τροπολογίας που τον αναγκάζει να ζητήσει παράταση στην αποχώρηση της χώρας από την ΕΕ.

Ειδικότερα, λίγα λεπτά αφότου έγινε γνωστό το αποτέλεσμα της ψηφοφορία για την λεγόμενη τροπολογία Λέτγουιν, την οποία κατέθεσαν από κοινού βουλευτές των Εργατικών αλλά και του κυβερνώντος Συντηρητικού κόμματος, η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Μίνα Αντρέεβα, σε ανάρτησή της στο twitter έγραψε:

«Η Κομισιόν λαμβάνει υπόψη της την ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων της Βρετανίας, για την τροπολογία Λέτγουιν, η οποία σημαίνει ότι η Συμφωνία Αποχώρησης δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία σήμερα. Επαφίεται στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να μας ενημερώσει σχετικά με τα επόμενά της βήματα το συντομότερο δυνατόν».

@EU_Commission takes note of the vote in the House of Commons today on the so-called #Letwin Amendment meaning that the #WithdrawalAgreement itself was not put to vote today. It will be for the UK government to inform us about the next steps as soon as possible.