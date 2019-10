Ενισχύονται τα στρατεύματα της Τουρκίας στα σύνορα με τη Συρία

Μετά τις δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να εισβάλει στη Συρία, η ενίσχυση των τουρκικών στρατευμάτων και η έντονη κινητικότητα που παρατηρείται από χτες, αυξάνει το ενδεχόμενο εξελίξεων και την έναρξη πολεμικών επιχειρήσεων από την Άγκυρα.

Τα στρατιωτικά οχήματα καταγράφηκαν σε φωτογραφίες και βίντεο επιβεβαιώνοντας τη δήλωση του Τούρκου προέδρου ότι έχουν ολοκληρωθεί οι προετοιμασίες για τη δημιουργία της λεγόμενης «ασφαλούς ζώνης» στο συριακό έδαφος κατά μήκος των τουρκικών συνόρων.

Το τουρκικό πρακτορείο DHA ανέφερε ότι μεταφέρονται άρματα και θωρακισμένα οχήματα στην περιοχή του Ακτσάκαλε, στα νοτιοανατολικά σύνορα. Ο τελικός προορισμός τους είναι η πόλη Τελ Αμπιάντ, εντός του συριακού εδάφους.

Εννέα φορτηγά μεταφοράς οχημάτων και ένα λεωφορείο γεμάτο με στρατιώτες έφτασαν στο Ακτσάκαλε τη νύχτα του Σαββάτου, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu. Οι μονάδες αυτές μετακινήθηκαν από τη Σανλιούρφα, όπου τον περασμένο Μάρτιο ο τουρκικός στρατός άνοιξε ένα κέντρο διοίκησης.

Turkey sends nine truckloads carrying military vehicles and one bus carrying reinforcements to its border with Syria hours after President Erdogan announces his army ready to start operations against YPG terrorists pic.twitter.com/rNhldjNGWp