Καθαρή νίκη Τζόνσον, η Βρετανία ολοταχώς προς την έξοδο της ΕΕ

Θρίαμβος και ευρεία αυτοδυναμία των Συντηρητικών του Μπόρις Τζόνσον στην 650μελή βουλή, δείχνει το κοινό exit poll των δικτύων Itv, Sky BBC που δόθηκε στη δημοσιότητα αμέσως μόλις έκλεισαν οι κάλπες στη Βρετανία.

Συγκεκριμένα το κοινό exit poll από 144 εκλογικά τμήματα ανά την επικράτεια δίνει 368 έδρες στους Συντηρητικούς (50 περισσότερες σε σύγκριση με αυτές που είχε), 191 στους Εργατικούς (οι οποίοι χάνουν πάνω από 70 έδρες), 55 στο Σκωτσέζικο Εθνικό Κόμμα, 13 στους Φιλελεύθερους Δημοκράτες και καμιά έδρα για το Brexit Party.

Η εικόνα αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί και από τα τελικά αποτελέσματα, δίνει το ελεύθερο στον νυν πρωθυπουργό όχι μόνο να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση, αλλά να οδηγήσει το Ηνωμένο Βασίλειο προς την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τις 31 Ιανουαρίου, χωρίς να έχει ανάγκη τη στήριξη κανενός άλλου κόμματος, ούτε καν των «ανταρτών» των Τόρις.

Από την άλλη, το αποτέλεσμα συνιστά μια συντριβή για τους Εργατικούς και προσωπικά για τον ηγέτη τους, Τζέρεμι Κόρμπιν, ο οποίος πλήρωσε την τακτική του και την ασαφή θέση αναφορικά με το Brexit. Πλέον, αντικειμενικά, τίθεται θέμα ηγεσίας στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που χάνει 71 έδρες σε σύγκριση με αυτές που είχε αποσπάσει στις εκλογές του 2017.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στη διαπραγμάτευση με την ΕΕ για τη νέα εμπορική συμφωνία που θα διέπει τις σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit.

EXIT POLL: Conservatives projected to win election as Labour suffer major losses #GE2019



CON: 368

LAB: 191

LIB DEM: 13

BREX: 0

SNP: 55

GREEN: 1

OTHER: 22 pic.twitter.com/FkqseCrrnR