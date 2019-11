«Το καθεστώς του Ιράν αποκρύπτει τους θανάτους διαδηλωτών» λέει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε σήμερα το ιρανικό καθεστώς ότι απέκλεισε την πρόσβαση στο διαδίκτυο για να κρύψει «τον θάνατο και την τραγωδία» μετά τις διαδηλώσεις και τις ταραχές των τελευταίων ημερών.

«Το Ιράν έγινε τόσο ασταθές που το καθεστώς έκοψε το Ίντερνετ ώστε ο μεγάλος ιρανικός λαός να μην μπορεί να μιλήσει για την τεράστια βία στη χώρα», έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος. «Θέλουν μηδενική διαφάνεια, σκεπτόμενοι ότι ο κόσμος δεν θα αντιληφθεί τον θάνατο και την τραγωδία που προκαλεί το ιρανικό καθεστώς», πρόσθεσε.

Μολονότι η ηρεμία φαίνεται να έχει επανέλθει στο Ιράν μετά τις κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών σε περίπου 100 πόλεις, οι Ιρανοί εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση στο Ίντερνετ. Την Τρίτη η κυβέρνηση διαμήνυσε ότι θα αποκαταστήσει την πρόσβαση στο διαδίκτυο μόλις βεβαιωθεί ότι «δεν χρησιμοποιείται κακόβουλα» για να προκληθούν νέες ταραχές.

