«Παρέλυσε» η Γαλλία από τη μεγαλύτερη απεργία εδώ και δεκαετίες

Μαζικές απεργιακές κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σήμερα στη Γαλλία, με τους πολίτες να αντιδρούν στο νέο νομοσχέδιο του Εμάνουελ Μακρόν για το συνταξιοδοτικό και τα ΜΜΕ να χαρακτηρίζουν την απεργία ως τη μεγαλύτερη των τελευταίων δεκαετιών.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν χιλιάδες εργαζόμενοι από όλους τους κλάδους αντιδρώντας στις πρόσφατες αλλαγές που εξήγγειλε ο Γάλλος Πρόεδρος αναφορικά με το συνταξιοδοτικό αλλά και ως απάντηση στη γενικευμένη λιτότητα που εφαρμόζεται στη χώρα τα τελευταία χρόνια.

Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 250 διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία.

Εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς, αστυνομικοί, δικηγόροι και νοσηλευτικό προσωπικό κατεβαίνουν στους δρόμους προκαλώντας ουσιαστικά «παράλυση» στη γαλλική πρωτεύουσα και όχι μόνο.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στις μετακινήσεις. Ήδη, περίπου το 90% των δρομολογίων των τραίνων έχουν ματαιωθεί, το μετρό του Παρισιού είναι κλειστό, εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί ενώ η πλειοψηφία των σχολείων παραμένουν κλειστά.

An eerie quiet has descended on #garedunord on #grevedu5decembre . Empty #eurostar trains. pic.twitter.com/b7u4tycVfh

Στο Παρίσι:

I’m horrible at guessing crowd size but this feels very big. Street is filled, sidewalks clogged up #grevedu5décembre pic.twitter.com/To2ruc52l4