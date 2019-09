Φωτογραφίες «δείχνουν» εμπλοκή του Ιράν στις επιθέσεις

Η αμερικανική κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα δορυφορικό φωτογραφικό υλικό από τα σημεία των επιθέσεων στις εγκαταστάσεις της Aramco σύμφωνα με το οποίο «αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η επίθεση προήλθε είτε από θέση εντός του Ιράν ή του Ιράκ αλλά όχι της Υεμένης».

Ήδη από χθες ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, κατηγόρησε ευθέως την Τεχεράνη για τις επιθέσεις εναντίον των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας, παρά το γεγονός ότι οι αντάρτες Χούτι από την Υεμένη ανέλαβαν την ευθύνη.

Photos released by Trump administration show extent of weekend attack on Saudi oil industry. US officials say evidence now pointing towards cruise missile attacks from Iraq or Iran, not drone strikes from Houthis in Yemen. But no official assessments yet from DC or Riyadh. pic.twitter.com/0HDz4DFXnH