CNBC: Η Σαουδική Αραβία περιορίζει την παραγωγή πετρελαίου κατά 50%

Το Ριάντ αποφάσισε να περιορίσει κατά 50% την παραγωγή πετρελαίου, γεγονός που σημαίνει ότι η καθημερινή τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς θα μειωθεί κατά περίπου πέντε εκατ. βαρέλια αργού, μετέδωσε το αμερικανικό κανάλι CNBC, επικαλούμενο δημοσίευμα της «Wall Street Journal».

Η απόφαση ελήφθη μετά τις επιθέσεις με drones σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία που εξαπέλυσαν από Υεμένη οι αντάρτες Χούτι, προκαλώντας μεγάλες πυρκαγιές.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το αμερικανικό κανάλι το σουνιτικό βασίλειο θα προσπαθήσει να διατηρήσει τα επίπεδα ενεργειακών εξαγωγών χρησιμοποιώντας μέρος των αποθεμάτων του, καθώς το Ριάντ είναι υπεύθυνο για το 10% της παγκόσμιας προμήθειας αργού και είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας παγκοσμίως. Να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση του δημοσιεύματος από το Ριάντ.

O πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία χαρακτήρισε σήμερα «απαράδεκτες» τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον σαουδαραβικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβαν οι Χούτι που υποστηρίζονται από το Ιράν.

«Οι ΗΠΑ καταδικάζουν τις σημερινές επιθέσεις από drones εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στο Αμπκάικ και το Χουράις. Οι επιθέσεις αυτές εναντίον σημαντικών υποδομών θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές αμάχων, είναι απαράδεκτες και αργά ή γρήγορα θα έχουν ως αποτέλεσμα να χαθούν αθώοι άνθρωποι», ανέφερε η διπλωματική αποστολή επικαλούμενη τον πρεσβευτή Τζον Άμπιζαϊντ.

