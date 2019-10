Πρώην μέλη της Αλ Κάιντα και του ISIS η «εμπροσθοφυλακή« του Ερντογάν στη Συρία

Πολλά από τα μέλη του λεγόμενου «Συριακού Εθνικού Στρατού», (πρώην Ελεύθερος Συριακός Στρατός) στο οποίο βασίζεται η τουρκική επέμβαση στη βορειοανατολική Συρία είναι σκληροί ισλαμιστές εξτρεμιστές αρκετοί εκ των οποίων υπήρξαν μέλη της τοπικής Αλ Κάιντα αλλά και του Ισλαμικού Κράτους.

Πριν λίγες μέρες, ο ρεπόρτερ Ρίτσαρντ Ένγκελ του δικτύου NBC που βρίσκεται στη Συρία, έκανε λόγο για «πρώην μέλη της Αλ Κάιντα και του Ισλαμικού Κράτους πολεμούν μαζί με τις Τουρκικές δυνάμεις». Το συριακό παρακλάδι της Αλ Κάιντα τώρα ονομάζεται Ταχρίρ Αλ Σαμ και είναι η πρώην Αλ Νούσρα.

WATCH: Turkey using militias to advance in Syria, including former Al Qaeda and ISIS members “close to U.S. forces” #MTP #IfItsSunday @RichardEngel: "The situation is not how it has been portrayed over the last several days as a conventional Turkish assault." pic.twitter.com/yUBoojNLsy