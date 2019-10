Γερμανία: Πυροβολισμοί έξω από συναγωγή με δύο νεκρούς

Συναγερμός σήμανε στην πόλη Χάλε της Γερμανίας, καθώς ένοπλος άνοιξε πυρ έξω από συναγωγή, σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας αρκετούς ακόμα.

Αρχικά, αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για έναν δράστη αλλά ακολούθησαν αναφορές ότι οι ένοπλοι ήταν περισσότεροι του ενός, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν ένας ήταν αυτός που πυροβόλησε ή περισσότεροι. Άλλος, αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο δίκτυο n-tv πως ένας δράστης πυροβόλησε και μέσα σε εστιατόριο κοντά στη συναγωγή.

Όπως ενημερώνει η τοπική Αστυνομία του Χάλε μέσω Twitter, έχει συλληφθεί ένας ύποπτος, ενώ οι αρχές διεξάγουν ανθρωποκυνηγητό για να εντοπιστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην επίθεση.

«Οι δυνάμεις μας συνέλαβαν ένα άτομο», ανέφερε η αστυνομία. «Παραμένουμε ωστόσο σε επιφυλακή. Έχουμε αναπτύξει δυνάμεις μέσα και γύρω από τη Χάλε και προσπαθούμε να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση μέχρι να έχουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες».

Νωρίτερα, είχε ενημερώσει πως «οι φερόμενοι ως δράστες διέφυγαν με ένα όχημα. Διενεργούμε επείγουσες έρευνες. Ο δράστης διαφεύγει. Παρακαλούμε μείνετε στα σπίτια σας ή αναζητείστε άλλον ασφαλή τόπο».

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen in #Halle getötet. Es fielen mehrere Schüsse. Die mutmaßlichen Täter sind mit einem Fahrzeug flüchtig. Wir fahnden mit Hochdruck und bitten die Bevölkerung in ihren Wohnungen zu bleiben. #hal0910

Σύμφωνα με την DW που επικαλείται αυτόπτη μάρτυρα, ένας από τους υπόπτους φορά στρατιωτική στολή και είναι βαριά οπλισμένος.

Eye-witnesses told local public broadcaster MDR, at least one of the suspects was wearing a military-style combat uniform. #hal0910https://t.co/NlxaqIq3BQ