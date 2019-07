Επίθεση ενόπλου σε φεστιβάλ στην Καλιφόρνια - Τέσσερις νεκροί

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 15 τραυματίστηκαν στην επίθεση που συνέβη χθες σε φεστιβάλ τροφίμων και ποτών στο Γκίλροϊ της Καλιφόρνιας, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της πόλης, ο Σκοτ Σμίδι, διευκρινίζοντας ότι στον απολογισμό αυτόν συμπεριλαμβάνεται ο δράστης της.

«Είναι απίστευτα θλιβερό και αποκαρδιωτικό μια εκδήλωση που κάνει τόσο μεγάλο καλό στην κοινότητα να αμαυρώνεται από μια τραγωδία όπως αυτή», είπε ο Σμίδι.

Κατά τον επικεφαλής της αστυνομίας ο δράστης, που έκοψε έναν φράχτη για να εισβάλει στο πάρκο όπου γινόταν η ετήσια εκδήλωση, ενδέχεται να είχε έναν συνεργό. Τα κίνητρα του ενόπλου δεν είναι ακόμη σαφή.

«Οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο, στο Γκίλροϊ της Καλιφόρνια. Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης δεν έχει συλληφθεί ακόμη. Να προσέχετε και να είστε ασφαλείς!», ήταν η αντίδραση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μέσω Twitter.

Law Enforcement is at the scene of shootings in Gilroy, California. Reports are that shooter has not yet been apprehended. Be careful and safe!