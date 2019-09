Τυφώνας Ντόριαν: Ενισχύθηκε σε κατηγορία 5 - Πλησιάζει τις Μπαχάμες

Τυφώνας επιπέδου 5, το υψηλότερο δυνατό, είναι πλέον ο Ντόριαν, ο οποίος πλησιάζει τις βορειοδυτικές Μπαχάμες και αναμένεται να προσεγγίσει την ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών το προσεχές τριήμερο.

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Χιούμπερτ Μίνις, απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους των νησιών Αμπάκο και Γκραν Μπαχάμα να κατευθυνθούν στο κεντρικό νησί για να γλιτώσουν από μια "καταστροφική, επικίνδυνη" καταιγίδα που αναμένεται ότι θα πλήξει τις Μπαχάμες με ιδιαίτερη σφοδρότητα, με καταρρακτώδεις βροχές, ισχυρούς ανέμους και ψηλά κύματα, προτού να κατευθυνθεί στις ΗΠΑ.

«Θέλω να θυμάστε: τα σπίτια, τα κτίρια, μπορούν να αντικατασταθούν. Οι ζωές όχι», είπε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, προειδοποιώντας ότι 73.000 άνθρωποι και 21.000 σπίτια κινδυνεύουν.

