Ο Μπ. Τζόνσον έχασε την πλειοψηφία στη βρετανική Βουλή

Λίγο πριν ο βρετανός πρωθυπουργός ο Μπόρις Τζόνσον προχωρήσει στη δήλωσή του για το Brexit στη Βουλή των Κοινοτήτων, η ανακοίνωση αποχώρησης του βουλευτή και πρώην υπουργού Φίλιπ Λι και η προσχώρησή του στους Φιλελεύθερους Δημοκράτες, σήμανε ότι οι Συντηρητικοί δεν έχουν πια την κυβερνητική πλειοψηφία.

O Λι στη σχετική του ανακοίνωση αναφέρει μεταξύ άλλων «Αυτή η κυβέρνηση επιθυμεί ένα καταστροφικό για την χώρα Brexit, βάζοντας ζωές σε ρίσκο και διακινδυενύοντας το μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου».

«Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι δεν είναι δυνατόν να υπηρετήσω τους ψηφοφόρους μου και τα συμφέροντα της χώρας ως μέλος του κοινοβουλίου με τους Συντηρητικούς», συνεχίζει, προσθέτοντας ότι «για τον λόγο αυτό εντάσσομαι στους Φιλελεύθερους Δημοκράτες και συντάσσομαι με τις προσπάθειες της αρχηγού Τζο Σουίνσον».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώην υπουργός των συντηρητικών Φίλιπ Λι σηκώθηκε κατά την διάρκεια της ομιλίας του Τζόνσον και κάθισε με τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες.

During Boris Johnson's statement former minister Phillip Lee defects from Tories and joins the Liberal Democrats. This leaves the government with no working majority in the Commons. Follow live as Commons showdown nears: https://t.co/pQoA2fQRAd pic.twitter.com/AaouBa42WQ

H αποχώρηση Λι δεν ρίχνει αυτομάτως την κυβέρνηση αλλά την αφήνει όπως αναφέρει το Sky News χωρίς (working majority) πλειοψηφία.

Η επιστολή του Φίλιπ Λι στον πρόεδρο της βρετανικής Βουλής:

After a great deal of thought, I have reached the conclusion that it is no longer possible to serve my constituents’ and country’s best interests as a Conservative Member of Parliament. My letter to the Prime Minister: pic.twitter.com/0QreSbSdwR