Με αφορμή τα δημοσιεύματα περί αίτησης παράτασης του Brexit, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπορις Τζονσον διέψευσε το ενδεχόμενο αυτό μέσω ανακοίνωσης του στο Twitter.

Ο Τζόνσον έγραψε στο Twitter «H νέα συμφωνία ή άτακτη έξοδος. - Φεύγουμε στις 31 Οκτωβρίου».

New deal or no deal - but no delay. #GetBrexitDone #LeaveOct31