Χονγκ Κονγκ: Ξεκίνησαν οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας

Ένα άλλο Σαββατοκύριακο αντικυβερνητικών διαδηλώσεων ξεκίνησε στο Χονγκ Κονγκ, με περισσότερους από 1000 δασκάλους σχολείων να αψηφούν την καταιγίδα, ενώ παραμένουν οι φόβοι ότι μπορεί να αντιμετωπισθούν σκληρότερα από την αστυνομία στους δρόμους της πόλης.

Μετά την κλιμάκωση της βίας στη διάρκεια των λίγων τελευταίων ημερών, οι διαδηλώσεις αυτού του σαββατοκύριακου αποτελούν δοκιμή για το αν το κίνημα διαμαρτυρίας μπορεί να διατηρήσει την ευρεία υποστήριξη που φαίνεται να διαθέτει μέχρι τώρα.

Σύμφωνα με τους New York Times, το κύμα διαδηλώσεων που ξεκίνησε τον Ιούνιο, αρχικά αντιτάχθηκε σε ένα νομοσχέδιο, που έχει πλέον ανασταλεί, και το οποίο θα επέτρεπε να εκδοθεί στην ηπειρωτική Κίνα ένας κρατούμενος, ενώ εν συνεχεία έλαβε μεγαλύτερες διαστάσεις και περιλαμβάνει και άλλα αιτήματα, όπως το δικαίωμα της καθολικής ψηφοφορίας και οι έρευνες της αστυνομίας.

Οι διαδηλωτές λένε πως αγωνίζονται κατά της διάβρωσης της διευθέτησης «μια χώρα, δύο συστήματα», η οποία εξασφάλισε κάποια αυτονομία στο Χονγκ Κονγκ από το 1997 που η Κίνα ανέκτησε το έδαφος αυτό από τη Βρετανία. Υπενθυμίζεται ότι στη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας η αστυνομία επέδειξε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα να καθαρίσει τους δρόμους από τους διαδηλωτές.

Η συγκέντρωση των δασκάλων είχε εγκριθεί από την αστυνομία και ήταν ειρηνική. Αφού συγκεντρώθηκαν στην συνοικία των επιχειρήσεων, έκαναν πορεία προς την κατοικία της επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ, της Κάρι Λαμ, φωνάζοντας το σύνθημα «Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ γνωρίζει τον νόμο και παραβιάζει τον νόμο».

Αντικυβερνητικοί διαδηλωτές αναμένεται επίσης να κάνουν πορεία στις συνοικίες του Κοουλούν, όπου συχνάζουν έμποροι και τουρίστες από την ηπειρωτική Κίνα.

Το φιλοδημοκρατικό Μέτωπο Πολιτών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το οποίο είχε οργανώσει τον Ιούνιο ειρηνικές πορείες ενός εκατομμυρίου ανθρώπων, έχει προγραμματίσει άλλη μια διαμαρτυρία για αύριο, Κυριακή.

Ο επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, Μισέλ Μπατσελέ, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ είχε παραβιάσει τα διεθνή πρότυπα για τη χρήση λιγότερο θανατηφόρων όπλων όπως δακρυγόνα και κάλεσε τις αρχές να ενεργήσουν με αυτοσυγκράτηση.

The moment the police opened the road to let the 1000s of teachers march on. They definitely underestimated the turnout #hongkong #hk #HKprotests #antiEALB #teachersmarch pic.twitter.com/Ue2Uf67DVu