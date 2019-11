Άσυλο στο Μεξικό έλαβε ο Ε. Μοράλες

Ο παραιτηθείς πρόεδρος της Βολιβίας Έβο Μοραλες αιτήθηκε και έλαβε άσυλο στο Μεξικό όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Μαρσέλο Ερμπραντ, μία ημέρα μετά την παραίτησή του από το αξίωμα του προέδρου της χώρας, ενώ είχαν προηγηθεί καλέσματα από τους αρχηγούς της Αστυνομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων ώστε να εγκαταλείψει τη θέση του.

«Η ζωή του είναι σε κίνδυνο και για αυτό το λόγο του παρέχουμε άσυλο» ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών.

Την είδηση επιβεβαίωσε μέσω Twitter και η πρέσβειρα του Μεξικό στις ΗΠΑ, Μάρθα Μπαρσένα.

Secretary @m_ebrard just announced that the Mexican government has granted political asylum to president Evo Morales. His physical integrity needs to be guaranteed