Αστυνομία Χονγκ Κονγκ: Οι διαδηλωτές ετοιμάζουν επιθέσεις ανήμερα της επετείου Ανεξαρτησίας της Κίνας

«Σοβαρές» επιθέσεις ενόψει της αυριανής επετείου για την ανεξαρτησία της Κίνας φέρονται να σχεδιάζουν οι διαδηλωτές του Χονγκ Κονγκ σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, την ίδια ώρα που αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters κάνει λόγο για παρουσία 12,000 Κινέζων στρατιωτών στη πόλη κράτος.

Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ μετά το ταραχώδες Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε, ο εκπρόσωπος της ανακοίνωσε αρχικά ότι υπήρξαν 157 συλλήψεις συνολικά και στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «υπάρχουν στοιχεία για σοβαρές επιθέσεις οι οποίες προετοιμάζονται από τους διαδηλωτές». Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ μάλιστα έκανε λόγο «ακόμα και πιθανές δολοφονίες αστυνομικών στην προσπάθεια να αμαυρωθεί η 70η επέτειος από την ανακήρυξη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας».

Την παραπάνω είδηση μετέφερε ο διευθυντής της εφημερίδας Global Times η οποία αποτελεί επίσημο όργανο του Πεκίνου μέσω σχετικού tweet που έκανε, ερωτώντας αν «αυτή είναι μορφή δημοκρατικής διαμαρτυρίας».

HK police said, citing intelligence, that core rioters are planning serious violence on Oct 1, including killing police officers, disguising as police killing people, arson inside mall. Mob are also recruiting suicide attackers. Does the West support such 'democratic protest'? pic.twitter.com/E9aiS2tEy6