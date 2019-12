Αποδοκιμασίες εναντίον του Τ. Ερντογάν στο Κέιμπριτζ

Αντιμέτωπος με δεκάδες διαδηλωτές βρέθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερνοτγάν κατά την επίσκεψή του στο Κέιμπριτζ όπου εγκαινίασε μουσουλμανικό τέμενος.

Οι συγκεντρωμένοι, κρατώντας ανά χείρας σημαίες και πλακάτ εξέφρασαν την αντίθεσή τους στις πολεμικές επιχειρήσεις του τουρκικού στρατού στα σύνορα με την Συρία, ενώ έστρεψαν τα βέλη του εναντίον του Ταγίπ Ερντογάν και αναφορικά με τις διώξεις που υφίστανται όσοι διαφωνούν με τις πολιτικές που ακολουθεί ο Τούρκος πρόεδρος σε μία σειρά από ζητήματα.

Protest against #Erdogan visit to Cambridge happening now. pic.twitter.com/mmvbQqBp5R