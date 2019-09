Απανωτά χτυπήματα για τον Κόρμπιν- Το συνδικάτο UNISON στηρίζει την παραμονή

Ένα από τα ισχυρότερα συνδικάτα που στηρίζουν τους Εργατικούς στη Βρετανία, το UNISON όχι μόνο τάχθηκε υπέρ ενός δεύτερου δημοψηφίσματος για το Brexit αλλά κατέθεσε πρόταση στο συνέδριο του κόμματος στο Μπράιτον προκειμένου η επίσημη γραμμή να είναι η «παραμονή».

H στάση του συνδικάτου έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με αυτή της «ουδετερότητας» την οποία μέχρι στιγμής έχει στηρίξει ο Κόρμπιν.

Ειδικότερα, το σχέδιο το οποίο έχει προτάξει ο ηγέτης του κόμματος, εφόσον εκλεγεί σε νέες εκλογές, είναι να αφουγκραστεί την επιθυμία του βρετανικού λαού ενόσω παράλληλα θα διαπραγματεύεται μία νέα συμφωνία με τις Βρυξέλλες σε διάστημα τριών μηνών.

H στήριξη του εν λόγω συνδικάτου στην παραμονή μεταφράζεται από πολιτικούς αναλυτές ως ένα «ισχυρό χτύπημα» στον αρχηγό των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν» ο οποίος τις τελευταίες ώρες βρίσκεται από συνεχή πίεση.

