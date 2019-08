Tζ. Μπόλτον: Έγκλημα όποιος στήριξε ή στηρίζει τον Μαδούρο

Του Γιάννη Μαντζίκου

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της διάσκεψης της Ομάδας της Λίμα, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρόεδρου των ΗΠΑ, Τζον Μπόλτον αναφέρθηκε στο καθεστώς του Καράκας και τους διεθνείς υποστηρικτές του, λέγοντας ότι «είναι έγκλημα να στέκεται κανείς δίπλα στον Μαδούρο».

Ο Αμερικανός αξιωματούχος μίλησε στη διάσκεψη της Λίμα με αφορμή την εκτελεστική διαταγή που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ η οποία επιβάλλει σχεδόν πλήρες οικονομικό εμπάργκο στο Καράκας. Ο Μπόλτον αναφέρθηκε στην απόφαση αυτή τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα προκειμένου να εγκαταλείψει την εξουσία «ο άνθρωπος που λεηλατεί τη χώρα του» όπως είπε χαρακτηριστικά.

The President’s action freezes all of Maduro’s assets & prohibits transactions with the Government of Venezuela, authorizes sanctions on foreign persons that provide support or goods or services to any designated person, and restricts entry into the U.S. of those individuals.