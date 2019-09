Εντολή Nτ. Τραμπ για «σημαντική αύξηση» των κυρώσεων κατά του Ιράν

Σε «σημαντική» αύξηση των κυρώσεων κατά του Ιράν θα προχωρήσουν οι ΗΠΑ μετά από σχετική εντολή του Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο twitter.



«Μόλις ζήτησα από το υπουργείο Οικονομικών να αυξήσει σημαντικά τις κυρώσεις στη χώρα του Ιράν» έγραψε ο Nτ. Τραμπ στο twitter.

