Mπ. Τζόνσον: Παράλυτη η Βουλή - Προκαλώ την αντιπολίτευση σε εκλογές

Στις πρώτες του δηλώσεις ύστερα από την επανεκκίνηση των εργασιών της βουλής και μέσα σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον τόνισε ότι μερίδα των βουλευτών δεν θέλει συμφωνία με τις Βρυξέλλες, προκαλώντας την αντιπολίτευση να θέσει ζήτημα εμπιστοσύνης στη κυβέρνηση.

Ο Τζόνσον σχολίασε ότι «η απόφαση του Ανώτατου δικαστηρίου ήταν λάθος καθώς αφορούσε ένα καθαρά πολιτικό ζήτημα σε μια περίοδο εθνικής διχογνωμίας», ενώ αναφερόμενος στη βουλή είπε «είναι παράλυτη και ξεκάθαρα απέναντι στον λαό και το θέλημα του, το οποίο εκφράστηκε στο δημοψήφισμα του 2016 με το ΝΑΙ στην έξοδο από την ΕΕ».

"I think the people of this country can see very clearly what's going on"



Boris Johnson says Labour MPs are "living in a fantasy world" and insists that the public doesn't want another referendum.



