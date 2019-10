M. Πενς: Συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Συρία για 120 ώρες

Σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Συρία έφτασαν ΗΠΑ και Τουρκία για 120 ώρες, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Μάικ Πένς σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα.



Ο Πενς πρόσθεσε ότι οι Κούρδοι αντάρτες θα αποσυρθούν άμεσα από τη συμφωνημένη ζώνη ασφαλείας. Όπως εξήγησε, η Τουρκία θα παύσει για 120 ώρες τη στρατιωτική της επιχείρηση ώστε να επιτρέψει την απόσυρση των δυνάμεων της συροκουρδικής πολιτοφυλακής YPG.

Όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις αναστέλλονται, τόνισε, διευκρινίζοντας πως η στρατιωτική επιχείρηση θα τερματιστεί όταν η απόσυρση ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες Αμερικανοί στρατιώτες θα διασφαλίσουν ότι οι Κούρδοι μαχητές θα αποσυρθούν από τη ζώνη ασφαλείας. Άλλες πηγές αναφέρουν ότι στην επίτευξη της συμφωνίας ενεπλάκη και η Ρωσία.



O Μάικ Πενς ανέφερε εξάλλου ότι η επιτευχθείσα συμφωνία συμβάλει θετικά στις σχέσεις Τουρκίας - ΗΠΑ και πρόσθεσε ότι με την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός, η Ουάσιγκτον δεν θα προχωρήσει στην επιβολή περαιτέρω κυρώσεων.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος συνέχισε λέγοντας πως οι ΗΠΑ έχουν ήδη ξεκινήσει να διευκολύνουν την ασφαλή αποχώρηση των κουρδικών δυνάμεων και πως η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει μια συμφωνία η Τουρκία να μην εμπλακεί σε στρατιωτική επιχείρηση στην συριακή πόλη Κομπάνι.

«Ουάσινγκτον και Άγκυρα είναι δεσμευμένες για μια ειρηνική επίλυση της ζώνης ασφαλείας στη Συρία και πως Τουρκία και ΗΠΑ έχουν συμφωνήσει στον κοινό στόχο συντριβής του Ισλαμικού Κράτους», δήλωσε ο Μ. Πενς.

Συμπλήρωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εργάζονται με τις δυνάμεις της συροκουρδικής πολιτοφυλακής YPG για να αποσυρθούν σε περιοχή εντός 32 χλμ στη συριακή επικράτεια. Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters πως η Τουρκία "πήρε ακριβώς αυτό που ήθελε από τη συνάντηση" που είχε ο Πενς με τον Ερντογάν.



Πριν από τη συνέντευξη Τύπου, ο Ντ. Τραμπ με tweet έκανε λόγο για "καλά νέα" που έρχονται από τη συνάντηση στην Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι "εκατομμύρια ζωές θα σωθούν".

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!