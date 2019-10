Brexit: «Όχι» από τον πρόεδρο της Βουλής σε ψηφοφορία της Συμφωνίας Τζόνσον

Ο πρόεδρος της Βρετανικής βουλής Τζον Μπέρκοου ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να επιτρέψει να τεθεί προς ψηφοφορία η συμφωνία του Μπόρις Τζόνσον με τις Βρυξέλλες εφόσον δεν έχει αλλάξει κάτι από το Σάββατο, όταν υπερψηφίστηκε τροπολογία που ανάγκαζε ουσιαστικά τον πρωθυπουργό να ζητήσει παράταση από τις Βρυξέλλες.

Commons Speaker John Bercow blocks a bid for a 'meaningful vote' on Boris Johnson's Brexit deal.



"Today's circumstances are the same in substance as Saturday's," he says.



