Crypto: Παραμένουν εγκλωβισμένοι οι επενδυτές - Η αποτυχία του bitcoin

Την ώρα που οι παγκόσμιες μετοχές σκαρφαλώνουν σε νέα ιστορικά υψηλά, παρά την αβεβαιότητα που συνεχίζει να κυριαρχεί για τα όσα δραματικά συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, το bitcoin έχει διαψεύσει πλήρως όσους πίστευαν ότι θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο ασφαλούς επενδυτικού καταφυγίου σε περιόδους αναταράξεων. Ο βασιλιάς των crypto κερδίζει 10% από την έναρξη του πολέμου, ωστόσο οι απώλειες από τα ιστορικά υψηλά του περασμένου Οκτωβρίου ξεπερνούν το 40%.

Έχουμε επανειλημμένα αναφερθεί στις απογοητευτικές επιδόσεις των crypto από τότε που οι επενδυτές άρχιζαν να εστιάζουν στο γεγονός ότι η Fed δεν θα χαλάρωνε ιδιαίτερα τη νομισματική πολιτική, αλλά και στις καθυστερήσεις που σημειώνονταν σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή φιλικών, για το οικοσύστημα, πολιτικών που είχε υποσχεθεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η τελευταία φορά που το bitcoin βρέθηκε πάνω από το ορόσημο των 100.000 δολαρίων ήταν στις 13 Νοεμβρίου 2025. Μετά από περίπου τρεις μήνες συσσώρευσης, ήρθε το χαμηλό των 60.000 δολαρίων στις αρχές Φεβρουαρίου, παρά το γεγονός ότι οι αναλυτές έβλεπαν μπαράζ μειώσεων επιτοκίων από την Fed μέσα στο 2026, ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση του Τζερόμ Πάουελ.

Πριν όμως προλάβουν να… ορθοποδήσουν τα crypto, ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν κατά τη διάρκεια του οποίου το bitcoin παρέμεινε πολύ πιο ασταθές από τα παραδοσιακά ασφαλή καταφύγια. Η τιμή του κορυφαίου crypto κατάφερε να ενισχυθεί κοντά στα 76.000 δολάρια στα μέσα Μαρτίου και έκτοτε αδυνατεί να εμφανίσει σημάδια έντονης ανοδικής κίνησης.

Είναι αλήθεια ότι οι μεγάλες -ακόμα και ημερήσιες- διακυμάνσεις μέσα στον Μάρτιο δεν αποτέλεσαν χαρακτηριστικό μόνο των κρυπτονομισμάτων αλλά των περισσότερων assets. Όμως ειδικά σε περιόδους κρίσης οι επενδυτές αποφεύγουν περιουσιακά στοιχεία που σημειώνουν κέρδη ή απώλειες 4% και 5% μέσα σε λίγες ώρες. Επιπλέον, το bitcoin προσφέρεται ως «εργαλείο ρευστότητας», υπό την έννοια ότι λόγω της 24ώρης διαπραγμάτευσης των crypto, οι επενδυτές προτιμούν να το αξιοποιούν σε στιγμές που χρειάζονται άμεση ρευστότητα, αντί να το διακρατούν ως ασφαλές καταφύγιο σε στιγμές πανικού.

Στην ουσία τα crypto συνεχίζουν να συμπεριφέρονται ως assets ακραίου ρίσκου. Έχουμε και λέμε λοιπόν:

Από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή έως σήμερα η τιμή του bitcoin ενισχύεται κατά 10%, ενώ ο S&P 500 σημειώνει κέρδη 2%

Από τα τέλη Μαρτίου που ξεκίνησε το χρηματιστηριακό ράλι, ο S&P 500 κερδίζει 10%, ενώ η τιμή του bitcoin παραμένει σχεδόν αμετάβλητη

Πρέπει επίσης να προσθέσουμε στην εξίσωση και το γεγονός ότι τα crypto είχαν δεχθεί μεγάλες πιέσεις στις αρχές Φεβρουαρίου, όταν οι δείκτες της Wall Street κατέγραφαν ιστορικά υψηλά.

Μία άλλη αποτυχία του bitcoin σχετίζεται με την συνύπαρξή του με τα πιο παραδοσιακά assets. Από τότε που κυκλοφόρησαν τα πρώτα spot bitcoin ETFs, μεγάλα θεσμικά κεφάλαια αύξησαν σημαντικά τις επενδυτικές εισροές, με αποτέλεσμα το bitcoin να κινείται σχεδόν παράλληλα με τις μετοχές της Wall Street και ειδικά με τις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου. Όμως εδώ και μήνες το bitcoin ακολουθεί μία δική του πορεία που κυμαίνεται μεταξύ συσσώρευσης και μεγάλων ρευστοποιήσεων, διαψεύδοντας τις προσδοκίες που το ήθελαν να παίζει τον ρόλο του ψηφιακού χρυσού.

Αυτή τη στιγμή το bitcoin δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι μοιάζει ούτε με μετοχή τεχνολογίας, ούτε με ψηφιακό επενδυτικό καταφύγιο.

Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι οι επενδυτές έχουν ξεχάσει τα κρυπτονομίσματα ή ότι τα αγνοούν οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς. Ίσα ίσα που ο επενδυτικός κόσμος αρχίζει να εξοικειώνεται και παραδοσιακά σπίτια ασχολούνται ενεργά με το bitcoin και τα δημοφιλέστερα ψηφιακά νομίσματα.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Charles Schwab, μίας εκ των πιο ιστορικών χρηματιστηριακών εταιρειών των ΗΠΑ, η οποία ανακοίνωσε χθες ότι θα λανσάρει μέσα στις επόμενες εβδομάδες την Schwab Crypto, μία υπηρεσία συναλλαγών σε spot τιμές κρυπτονομισμάτων. Αρχικά, η πλατφόρμα θα προσφέρει τη δυνατότητα στους πελάτες της χρηματιστηριακής να επενδύουν άμεσα σε bitcoin και ethereum.

Συμπερασματικά, το bitcoin και τα crypto έχουν πάνω από 6 μήνες να εντυπωσιάσουν και δείχνουν να χάνουν το status του asset που δίνει ακραίες αποδόσεις και… κάνει πλούσιους μικρούς και μεγάλους που του συμπεριφέρονται σαν να είναι βιντεοπαιχνίδι. Ίσως λοιπόν μπαίνουμε σε μία νέα φάση «ωριμότητας» για τα crypto, η οποία δεν πρέπει να φοβήσει τους επενδυτές αλλά να τους κάνει να επανεξετάσουν το πώς τα συμπεριλαμβάνουν στα χαρτοφυλάκιά τους.