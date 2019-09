Brexit: Η Βουλή ζητά τα έγγραφα που οδήγησαν στο κλείσιμό της

Πέρασε από την Βουλή των Κοινοτήτων η πρόταση του Βουλευτή των Συντηρητικών Ντομινίκ Γκριβ για δημοσιοποίηση όλων των εγγράφων και συνομιλιών που οδήγησαν στην απόφαση για κλείσιμο της Βουλής.

Συγκεκριμένα η πρόταση του βουλευτή των Συντηρητικών Ντόμινικ Γκρίβ υπερψηφίστηκε με 311 ψήφους έναντι 302. Ο Γκριβ είχε υποβάλλει από νωρίς έκτακτο αίτημα στο Κοινοβούλιο με το οποίο ζητούσε να τεθεί σε ψηφοφορία η δημοσίευση ιδιωτικών μηνυμάτων κάθε είδους που σχετίζονται με την αναστολή του κοινοβουλίου, τα οποία εστάλησαν από τις 23 Ιουλίου από αξιωματούχους - τους οποίους κατονομάζει - εκ των οποίων ένας δημόσιος υπάλληλος και οι υπόλοιποι ειδικοί σύμβουλοι, διορισμένοι από την κυβέρνηση μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου.

Σημειώνεται ότι η απόφαση του κοινοβουλίου δεν δεσμεύει νομικά την κυβέρνηση ωστόσο αποτελεί μια ακόμα ήττα για την κυβέρνηση Τζόνσον.

MPs have voted in favour of a motion calling for the release of documents relating to plans to suspend parliament and prepare for a 'no-deal' Brexit by 311-302 votes with a majority of nine