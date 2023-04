Κομισιόν: Η πρότασή της για μεταρρύθμιση του πλαισίου διαχείρισης των τραπεζικών κρίσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα πρόταση για την προσαρμογή και την περαιτέρω ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου της ΕΕ για τη διαχείριση τραπεζικών κρίσεων και την ασφάλιση των καταθέσεων (CMDI), με έμφαση στις μεσαίες και μικρότερες τράπεζες.

Η νομοθετική δέσμη θα συζητηθεί τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Strong banks are vital for the EU economy.



As we complete the #BankingUnion, we're proposing reforms to protect financial stability and prevent bank failures.



This means that any bank can exit the market smoothly, benefiting taxpayers, financial stability & depositors.#CMDI